俄羅斯發生土石流 逾500人受困山區

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

今日俄羅斯通訊社１日報導，俄國卡巴爾達－巴爾卡爾自治共和國一處景點，降下豪大雨引發土石流，逾500人受困山區，其中包括來自美國、德國、法國、英國、南韓、印度等約14個國家逾130名外國遊客。

新華社記者從中國駐俄羅斯大使館領事處確認，受困者中沒有中國公民。

(中時)