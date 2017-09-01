37萬顆過期藥品改標再賣 藥商認罪獲緩刑

新北市宇碩興業負責人王家凱，涉嫌竄改37萬顆精神科用藥「金平膜衣錠」及「阿立批挫錠」標籤，將效期延長1年半，因王男坦承犯行且回收藥物，新北地院今依違反藥事法等罪，判處王男1年4月徒刑，緩刑5年，沒收犯罪所得292萬餘元，宇碩公司則裁罰50萬元。

判決指出，2014年6月起，王男向久立藥品公司購買「阿立批挫錠」，因效期將至，命令員工改標延長效期1年半，再以每錠8元價格賣給下游逾百家診所，共賣出28萬餘顆，不法獲利229萬餘元。

2015年9月王男向幸生實業公司，進貨「金平膜衣錠5毫克」，去年眼見藥品即將到期，故技重施，竄改E1235及E1238兩批號藥品外包裝，再以每錠7.19元價格，販賣給醫院、診所、藥局及藥商下游廠商，總計賣出8萬餘顆，獲利63萬餘元。

法官考量，王男於偵審程序前主動向衛生機關認罪，符合自首條件，因此予以緩刑宣告，但須繳交公庫50萬元，宇碩公司則裁罰50萬元。

(中時)