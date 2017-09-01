宋少卿這身分 讓「阿飄」不敢靠近

宋少卿。（CHOCO TV提供）

宋少卿（右）與謝祖武對戲。（CHOCO TV提供）

CHOCO TV校園青春喜劇《老爸上身》播出後受好評，目前瀏覽次數已超過120萬人次，在台劇中瀏覽人次僅次於中視首播戲《稍息立正我愛你》。

《老爸上身》除了找來多年沒演戲的曹蘭，更邀舞台劇硬底子演員宋少卿客串，飾演可以看到謝祖武靈魂的神秘角色，兩人短期內二度合作，在片場不用看劇本，光靠眼神就有默契，也製造不少「笑」果。

謝祖武、黃姵嘉劇中的父女親情及附身前後趣味橋段受網友討論，曹蘭回戲劇圈也讓人印象深刻，尤其劇中看似樂天，但實則對老公昏迷不醒、擔心又感人的一面令人動容，網友留言表示「曹蘭牽著謝祖武的手要他回來那一段，哭慘了」。

繼網劇《我們是歐爸》之後，宋少卿與謝祖武再合作，「我們認識很久，他永遠是我心中台灣的湯姆克魯斯」。早期他拍9點半檔，謝拍8點檔，雖同期出道，不過兩人都沒有戲劇上合作，這幾年謝把大陸重心移回台灣，兩人才有交集。

宋少卿劇中看得到謝的靈魂，生活中有「看得到」的經驗？他說連到國外拍戲都沒發生類似經驗，可能不是敏感體質，加上他10多年前已成為關公的義子，「阿飄」才不敢接近，但也不敢鐵齒，到外地工作回飯店，進門前還是會先敲門以示尊重

。《老爸上身》於每週二至週五晚9點於CHOCO TV、LINE TV同步首播，一週播4集。

(中時)