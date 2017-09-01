肯亞最高法院宣布 總統大選無效

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肯亞最高法院1日宣布，8月舉行的總統大選無效，諭令在60天內重選。這項有利反對黨的判決令國內外震驚。

首席大法官馬拉加說，經7位大法官投票，多數認為身為現任總統的候選人肯雅塔「並未合法當選」，因此選舉結果「無效」。馬拉加說，選舉委員會「未按照憲法規定行事」。

(中時)