粗暴執法 上海市公安局糾正警員

上海市公安局松江分局警察1日上午粗暴執法的事件發生後，市公安局高度重視，立即介入調查。

澎湃新聞網報導，警方調查，今天上午10時30分許，松江公安分局交警支隊警員帶領輔警在九杜路淶坊路附近對違法停車開展日常執法整治時，遭到一名違停女性車主的無理糾纏和推搡阻撓。

警員在制止其糾纏的過程中，未顧及女子手中懷抱兒童的安全，將該女子摔倒在地，導致其懷中兒童跌落。事後，警方即將兒童和女子送醫，經醫生全面檢查，兒童手臂表皮擦傷，女子面部、頸部軟組織挫傷。

目前，涉事民警已被停止執行職務，接受警務督察部門調查處理。上海市公安局表示，該事件中民警為制止當事人無理糾纏而粗暴執法的行為是錯誤的。警方始終堅持依法從嚴治警，要求警員堅持理性、平和、文明、規範執法。針對這一本不該發生的事件，將進一步強化全警法治意識，規範全警執法行為，努力提升整體履職能力和服務群眾水準。

(旺報)