被愛犬咬傷 男手腕腫脹無力

江姓男子被愛犬咬了一口，沒想到引發細菌感染，導致手腕腫脹，經清創治療後無礙。(圖/林欣儀翻攝)

台中市27歲江姓男子，日前在家幫愛狗清理耳垢時，不慎被狗咬到右手腕，因傷口不深、他只自行塗藥了事，未料，隔沒幾天，右手腕竟腫脹、無法消退，就醫檢查才知患部遭細菌感染，且軟骨遭破壞、組織化膿，緊急進行清創手術，目前仍須追蹤。

長安醫院副院長林茂仁指出，江男上月到醫院就診時，右手腕關節裡組織都已化膿、軟骨也被細菌破壞，證實是綠膿桿菌感染所致，幸運的是沒有引起發燒及敗血症，經清創及注射強力抗生素，免於繼續惡化、甚至演變成化膿性關節炎，目前其右手已消腫。

林茂仁強調，人體若遭受外力傷害，即便表面看不出多大的傷口，但都可能罹患部分疾病，尤其被貓、狗咬傷者，尤其不可輕忽傷口的處理，一旦發現紅腫、熱痛等細菌感染情況，應立即就醫，以免導致不可收拾的後果。

(中時)