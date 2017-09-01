毓繡美術館木雕花草展 藏身角落真假難辨
南投縣草屯鎮毓繡美術館展出兩檔獨特個展，其中來自日本的須田悅弘，擅長以木頭雕刻擬真花草，首次來台個展《花/非花》6件2017年新作，因太神似實物，偌大展間成了「抓迷藏」遊戲場，觀者即使刻意找尋，還是會忽略；顧何忠作品則是生活靜物細膩描繪，表達了禪意。
須田悅弘是日本知名的木雕大師，他擅長以朴木雕刻薄如紙片的花草、樹葉，再搭以高超的擬真著色技法，真假難辨、惟妙惟肖，他的作品概念是「空間營造」，木雕花草就藏在展場的角落，即使注重細節的觀展者，還是不免忽略眼前的花草，發問「作品在哪裡」，從木雕構件到空間景觀，他都是親力親為，以玩性打造空間趣味感。
須田悅弘表示，他曾在國外參展時，美術館清潔人員將他的作品當成雜草、落葉掃除掉了，100個觀展者，只要有一位找到作品，就算是成功，即使是「不起眼」也是「觀看」的一部份，他喜歡在空間的一隅或是不經意就會錯過的小角落安置作品，時而放置牆邊，時而安插展場人員椅子邊，期待觀者細心品味。
顧何忠《揭露‧存在》則展現寂靜、禪定的特色，一系列的靜物油畫創作，其實是他的修行，畫面中的主角雖多為日常隨手可得的食器，甚至是大理石桌檯，都直觀細膩的描繪下來，讓觀者透過物件之真實，達到身心完整的境界。。如《慈悲的波動》、《天行露》和《常無常》是顧何忠近是首次發表的新作，遠看這三件作品，彷若進入太空般的蒼穹浩瀚；近觀，則見規則的珍珠環繞、互相交疊的銅板以及散落於大理石板上，粒粒清晰的明珠，這些看似平常的物件，卻以一種非凡狀態迎接觀者。
主辦單位表示，兩位藝術家作品展覽期間從9月2日至12月27日，觀展採預約制，有興趣的民眾可來電預約。（049）2572999
(中時)
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