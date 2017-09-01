籃球》火藥味十足！達欣與裕隆差點打到罷賽
就算是打DLIVE長佳夏季籃球邀請賽，上季SBL總冠軍賽對戰組合達欣對決裕隆，仍打到火藥味十足！達欣1日準決賽遭遇裕隆，雙方卻在第3節擦槍走火，幸好一度走進休息室內的達欣，最後仍回來打完比賽，沒讓罷賽憾事發生。
雙方衝突點發生在下半場才打22秒，達欣前鋒林宜輝強攻禁區，手肘揮到裕隆前鋒吳怡斌臉上，讓他當場後腦撞地，且鼻血不止退場，沒想到比賽重新開始，裕隆竟然連兩次發球給對方直接上籃，裁判隨即宣告暫停比賽。
更誇張的情況接著出現，達欣總教練范耿祥誤以為裁判宣布沒收比賽，就叫達欣球員進入休息室，可是裁判並未真正宣判，所以只好請達欣球員重新進場比賽，在電話徵詢達欣領隊王才翔意見後，達欣最後進場把這場比賽打完。
「我真的誤會裁判的意思，我以為他告訴我這場比賽已經沒收了，」賽後仍跟裕隆執行教練魏永泰握手致意的范耿祥表示，「所以才把球員叫進休息室內，可是無論如何對方直接發球給我們的作法，確實不符運動家精神。」
魏永泰賽後也連說好幾次「沒事」，且強調衝突當時只是擔心雙方火氣太大，「畢竟我們只剩7人可用，小斌如今又送醫院檢查了。這種比賽主要還是代替訓練，我想有些對抗動作，還是點到就好，當時我們只在表達無言抗議。」
達欣最後以88比68挺進DLIVE長佳夏季籃賽冠軍戰，爭冠對手將是1日以93比77輕取金門酒廠的桃園璞園。
(中時電子報)
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