推動稅改 府方：代表政府改革企圖與決心

財政部提稅改方案，總統府發言人林鶴明今天說，現在終於可以開始推動，代表政府改革的企圖與決心。國家的租稅政策應隨經濟發展不同階段，滾動檢討。

林鶴明指出，這次財政部門提出的稅改是從全民共享出發，以「減輕薪資所得者及中低所得者所得稅負擔」、「減輕中小型及新創企業稅負」、「建立符合國際潮流且具競爭力之投資所得稅制」等三大主軸出發。

他說，透過配套措施，達成兼顧租稅公平、經濟效率、稅政簡化及財政收入四大面向，創造優質投資及租稅環境的改革目的，使全民共享稅改利益，讓財政收入永續，建立財政收入與經濟發展之良性循環。更強化投資意願，提升產業發展的競爭力。

(中時)