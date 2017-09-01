「鬼鬼」吳映潔愛嘗鮮 農曆鬼月喝「鬼遮眼」
「鬼鬼」吳映潔的專輯宣傳告一段落，卻開始喊「想演戲」。今天（9月1日）應邀出席酒商中元節活動時，鬼鬼不諱言，全力投入個人迷你專輯製作與發行，已經2年沒演戲，現在經紀人正在篩選劇本。她也表示，接下來還要推出新單曲。
暱稱「鬼鬼」，現在又是傳統的農曆「鬼月」，但她一點都沒有忌諱，古靈精怪的她，笑說不用到鬼月就常嚇身邊工作人員，強調工作人員心臟都要很強。她也笑說自己「八字重」，幾乎沒碰過什麼奇怪的事，超愛看恐怖片，而且尺度無極限，會被嚇到，都是因為一起看片的姐妹們的尖叫聲，所以這回「復出」超想演恐怖題材，不想再演傻「黑」（鬼鬼自嘲膚色）甜的角色；正好最近有類似的劇本送來，讓她躍躍欲試。
鬼鬼笑說：「經紀人和助理都怕這類題材，如果我執意要演，恐怕沒人要陪我去大陸，只好暫時擱置。」除了恐怖片，鬼鬼還想演一些台詞不多，以眼神、肢體語言及表情呈現內在感情的戲，坦承：「是該轉型了。」
今天鬼鬼戴著可愛的蝙蝠翅膀髮箍現身東區，在金門酒廠為年輕族群打造「Big Bump Party大膽嚐鮮」快閃體驗屋品嘗中元節限量調酒及小點心，並與3位粉絲玩遊戲。愛嚐鮮的鬼鬼開心的表示：「每一道我都有先品嚐了，真的是好吃好喝又好玩。」
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。