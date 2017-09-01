「鬼鬼」吳映潔愛嘗鮮 農曆鬼月喝「鬼遮眼」

「鬼鬼」吳映潔試喝「紫色幽靈」、「鬼遮眼」等中元節限量調酒。（新視紀提供）

「鬼鬼」吳映潔的專輯宣傳告一段落，卻開始喊「想演戲」。今天（9月1日）應邀出席酒商中元節活動時，鬼鬼不諱言，全力投入個人迷你專輯製作與發行，已經2年沒演戲，現在經紀人正在篩選劇本。她也表示，接下來還要推出新單曲。

暱稱「鬼鬼」，現在又是傳統的農曆「鬼月」，但她一點都沒有忌諱，古靈精怪的她，笑說不用到鬼月就常嚇身邊工作人員，強調工作人員心臟都要很強。她也笑說自己「八字重」，幾乎沒碰過什麼奇怪的事，超愛看恐怖片，而且尺度無極限，會被嚇到，都是因為一起看片的姐妹們的尖叫聲，所以這回「復出」超想演恐怖題材，不想再演傻「黑」（鬼鬼自嘲膚色）甜的角色；正好最近有類似的劇本送來，讓她躍躍欲試。

鬼鬼笑說：「經紀人和助理都怕這類題材，如果我執意要演，恐怕沒人要陪我去大陸，只好暫時擱置。」除了恐怖片，鬼鬼還想演一些台詞不多，以眼神、肢體語言及表情呈現內在感情的戲，坦承：「是該轉型了。」

今天鬼鬼戴著可愛的蝙蝠翅膀髮箍現身東區，在金門酒廠為年輕族群打造「Big Bump Party大膽嚐鮮」快閃體驗屋品嘗中元節限量調酒及小點心，並與3位粉絲玩遊戲。愛嚐鮮的鬼鬼開心的表示：「每一道我都有先品嚐了，真的是好吃好喝又好玩。」

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(旺報)