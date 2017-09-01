超噁黑心豆棗 發霉回鍋重製流竄全台

影音取自中天新聞

又見惡質黑心工廠，位於西屯區的一間地下工廠涉嫌販售過期豆棗，檢調會同衛生局人員上門稽查，發現業者竟將已經過期發霉的豆棗回收洗淨，再偽造有效日期販售。

惡質！黑心豆棗流竄全台 (圖／中天新聞)

進到工廠內，放眼望去所見的全是問題豆棗，環境髒亂，不停排廢水，更誇張的是這家惡質的元隆食品行竟把發霉的豆棗回收洗淨炒過，偽造日期後再行販售，一年生產1000公噸，賣給近70家中盤商，再經由中盤商流入各傳統市場、早餐店與餐廳。

無良業者看到媒體趕緊拉下鐵門，強調商品已經回收，不再營業，但竄出的黑心豆棗該怎麼分辨？一般來說，問題豆棗顏色比較暗沉，而正常豆棗則是鮮豔光澤 。營養師說發霉豆棗可能造成上吐下瀉或中毒，特別是豆製品容易產生黃麴毒素，造成肝毒性，累積過多，嚴重的還可能致癌。

無良業者看到媒體趕緊拉下鐵門 (圖／中天新聞)

負責人訊後3萬元交保，並將面臨4至400萬元罰鍰，只是已經流竄全台的黑心食品該怎麼辦？恐怕不是罰鍰能補救的。

(中天)