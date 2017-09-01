秀場布置成異國城市秋冬時尚秀貼近生活

模特兒宛如旅客穿梭在異國風的秀場內，呈現今年秋冬時尚特色。(林欣儀攝)

今年秋冬流行什麼？幫助民眾跟上時尚潮流，台中新光三越下午舉辦「時尚航廈」秋冬時尚走秀活動，吸引許多民眾，業者表示，秀場回歸樓面，將各樓層布置成不同的異國城市，模特兒宛如旅客般穿梭在機場，讓時裝貼近生活。

這場秋冬服裝秀還特別邀請藝術家曲家瑞跨界合作，設計出五大城市拍照DP點，為時尚妝點上藝術氣息。

新光三越表示，為吸引消費者、拉抬買氣，在日至24日「時尚周」期間，貴賓卡顧客只要消費千元即可參加抽獎，有機會抽中台北到洛杉磯的雙人機票，或是台中到首爾雙人機票。

(中時)