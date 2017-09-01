國軍劇高雄造勢獨缺「她」

陳禕倫（左起）、安唯綾、高山峰 。（緯來提供）

高山峰（左起）、安唯綾、陳禕倫 。（緯來提供）

安唯綾 。（緯來提供）

安唯綾 。（緯來提供）

陣仗龐大 。（緯來提供）

緯來戲劇台《最好的選擇》2日起，每週六、日晚間9點首播，適逢軍人節前夕，國軍在高雄澄清湖棒球場舉行「向英雄致敬」職棒開球活動，除了主角陳禕倫、高山峰、安唯綾開球外，還有阿帕契直升機編隊飛行進場、IDF戰機衝場、上千位官兵助陣，大陣仗讓演員嘖嘖稱奇，女主角袁艾菲則意外缺席。

配合九三軍人節「向軍人致敬」活動，在高雄澄清湖棒球場的比賽中，開場就有國軍樂儀隊、特戰隊的表演，還有阿帕契直升機編隊飛行進場、IDF經國號戰機衝場，及演員陳禕倫、安唯綾、高山峰參與。在劇中，安唯綾飾演軍聞社記者、高山峰與陳禕倫則是玉山特勤隊，為宣傳戲劇，他們再度穿起劇中服裝，讓陳禕倫、高山峰大呼好像又要拍戲一樣。

高山峰說，第一次看到戰機在球場衝場覺得很震撼，回到家鄉高雄的陳禕倫說，很久沒來到棒球場，回到家鄉看到棒球結合國防，還可以在場中央感受觀眾熱鬧的氣氛是一個很棒的體驗！安唯綾說，一直以來看到很多女星可以在棒球場開球覺得很羨慕，今天，她終於做到了。高山峰打趣說，這次安唯綾穿軍聞社的衣服開球，下次邀約她，應該就可以穿比基尼來。

兩棲部隊用橡皮艇抬著安唯綾入場，宛如女神降臨，也讓安唯綾備感尊崇，第一次來球場開球，還用這種特別的方式抬進場，讓她感到興奮，「被蛙人抬橡皮艇站高高其實很害怕，但興奮的程度其實大過害怕」。

(中時)