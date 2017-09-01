北市區里最惜電 7月節電率達8％

台北市受熱島效應及全球暖化影響，夏季氣溫持續升高，高溫現象，也會對民眾造成電力的需求增加。北市環保局為鼓勵市民珍惜電力資源，落實節電，自7月1日起至9月30日止，以區里為對象進行「106年夏月惜電競賽活動」，並於8至10月每月評比團體節電競賽獎項，其中7月份團體獎項於今於市府舉行，藉此獎勵各區里在節約用電的努力，持續擴大北市節能氛圍。

環保局指出，「夏月惜電競賽活動」分別針對各區里的節電量及節電率進行評比，並頒發「節電勁量獎」及「節電勁率獎」，各獎第一名可獲得5萬元、第二名可獲得3萬元的獎金，7月份共有48個行政里獲獎。

依據台電各縣市村里售電資訊統計顯示，今年7月北市區里售電量約為4億5000萬度，在所有里長、市民的努力下，比去年同期的售電量節省了8%（約4000萬度電），成效相當亮眼。

環保局表示，各區里的節電能量相當充沛，在里長的帶領下，里民都能積極落實節電措施。與去年同期相較，節電勁量獎24個獲獎單位7月份的節電量，占全市12個行政區456個里7月總節電量約20%。

信義區安康里里長萬宇恆表示，里內設有LINE與FACEBOOK群組，在夏季午後透過群組邀集里民，一方面到里辦公室進行相關活動宣導節約用電，一方面可減少住家的冷氣空調使用量，並提醒里民上網報名參加台電所辦理的2017全民節電運動，每節省1度電，當期可獲得之獎勵金0.8元。另多數社區大樓汰換省電燈具，加裝紅外線感應器、拔掉不使用的電器及清洗冷氣濾網等，即可達到節電的成效。

環保局指出，「夏月惜電競賽推廣活動」仍在進行中，已獲獎的單位可以藉由活動獎金換購節能商品，持續深化節電，環保局鼓勵各區里多宣導里民推動社區節電運動，此外可結合環教志工進行家戶輔導，以多管齊下的方式，推展北市夏月節電工作，讓節電變成日常生活習慣。

同時，環保局也呼籲民眾可以在日常生活中透過定期清洗冷氣機濾網、使用高效率照明燈具如LED燈泡、冷氣設定26至28度，並搭配電風扇使用等節電措施，或是響應「夏日酷涼分享」活動，多走出戶外，共同減少夏月空調用電，一起珍惜電力資源，盡量節電、盡力節電。

(中時)