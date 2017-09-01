縣長林明溱慰問紫南宮旁火災受災戶，致贈安遷救助金

南投縣長林明溱（右2）、莊秋安（右1），慰問紫南宮旁火災受災戶，並致贈安遷救助金。（廖志晃翻攝）

日前，南投縣竹山鎮紫南宮旁莊姓民宅火災，幸無人員傷亡，但房舍毀損，屋內大量物品遭燒毀；南投縣長林明溱1日會同議員張志銘、紫南宮主委莊秋安前往慰問，並分別致贈縣府安遷救助金10萬元、及轉發省府安遷慰問金5萬元，協助受災戶度過難關。

林明溱了解莊姓受災戶現況，表達關懷之意，並指示社會及勞動處，積極協助受災戶處理後續事宜，盡力提供社會資源協助；林明溱也呼籲社會大眾注意用火、用電及使用瓦斯的安全，嚴防火災等意外發生。

張志銘肯定縣府關懷民眾急難的用心，並表示感謝；莊秋安說，莊姓民眾家中突遭祝融，影響生計，企盼藉由縣府關懷之舉，喚起社會各界的善心協助莊家。

(中時)