離岸人民幣夜盤飆漲逾百基點 一度升至6.54

美國今（1）晚8點公布8月份非農業就業人口遠低預期，美元指數應聲重貶，促使非美貨幣同步飆漲。美國非農數據公布後，人民幣兌美元離岸價快速飆漲近200個基點，接連升破6.56、6.55元等支撐價位，一度彈升至6.5452元，單日飆升近500個基點，續創去年6月初以來的逾14個月新高。

在岸市場夜盤同樣出現上揚行情，在岸價最高漲至6.5485元，較昨天下午4點半收報的6.5969元已飆升484個基點，升幅達0.74％，亦續創逾14個月來新高。

(工商)