樂公益》溫暖笑容不喊苦 在角落的近百歲萬隆饅頭爺爺

萬隆饅頭爺爺

萬隆饅頭爺爺。（樂公益提供）

在台北文山區有一位近人瑞的爺爺，總是不畏風雨的帶著幾個保麗龍箱到處擺攤。他是曹守福，前幾年會在公館一帶擺攤，近期則固定早上在景美國中周邊，下午換到捷運萬隆站一號出口旁。

萬隆饅頭爺爺。（樂公益提供）

帶著一箱箱裝滿各式饅頭的保麗龍箱，每天從家裡走到捷運站旁就需要約四十分鐘，爺爺卻從不喊累。來自山東的他曾經回過家鄉幾次，不過在台灣還有一個因精神疾病與糖尿病而需要別人照顧的養子，為了養活自己與負擔兒子的醫療費，爺爺回到台北，每天開始日復一日的擺攤生活。

萬隆饅頭爺爺。（樂公益提供）

幾近失聰的爺爺扛著每個月三萬元醫療費的擔子，但儘管如此卻依舊用溫暖的笑容與大家做最簡單的溝通，也謝謝每一位與他買饅頭的民眾。下一次經過萬隆遇見爺爺時，記得也給他一個支持地笑容鼓勵哦！

【攤販資訊】

16：30至賣完 捷運萬隆站1號出口PIZZA店前

(中時電子報)