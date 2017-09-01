靠臉吃飯！支付寶在肯德基推刷臉支付

陸媒報導，現在就算忘帶錢包、手機沒電，也能靠臉支付。

支付寶在肯德基的KPRO餐廳9月1日推出刷臉支付，在杭州萬象城肯德基的KPRO餐廳，在自助點餐機上選好餐，進入支付頁面，就可以選擇「人臉識別」，需要1到2秒，再輸入與支付寶帳號綁定的手機號，確認後即可支付。支付過程不到10秒，過程中不需要輸入密碼，也無需掏出手機就可以完成支付。

最早向外界展示支付寶「刷臉支付」的人，是阿里巴巴董事會主席馬雲，在2015年的漢諾威電子展上，向德國總理梅克爾演示了螞蟻金服的Smile to Pay掃臉技術，為嘉賓從淘寶網上購買了1948年漢諾威紀念郵票。

而京東也傳出在作「刷臉支付」功能，用戶和商戶均可申請開通京東刷臉支付，採取的是生物識別加手機號驗證雙重驗證的方法，目前在上海寶地京東之家、深圳沃爾瑪京東之家，北京昌平永旺京東之家，北京通州萬達京東之家等4家線下零售店開展內部測試工作。

(旺報)