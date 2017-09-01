宋柏緯揪巫建和超商吃泡麵減壓

宋柏緯。（公視提供）

宋柏緯（左）。（公視提供）

宋柏緯和巫建和對戲。（公視提供）

公視金鐘迷你劇集《他們在畢業的前一天爆炸2》（以下簡稱《爆炸2》）將於9月2日晚上九點播出最終回，粉絲引領期盼，更有人大膽預測何士戎（宋柏緯飾）正在崩壞，很有可能會步上《爆炸1》浩遠的後路。

巫建和透露，拍到最後幾場戲，當導演講戲時，宋柏緯已與何士戎完全融合成一體，「那感覺很奇妙，我覺得我不是在跟宋柏緯相處，而是跟劇裡的那個角色（何士戎）相處。」他還透露，宋柏緯壓力超大，揪他上便利商店「吃泡麵」抒壓。

巫建和說，宋柏緯跟他先前很像，拍戲時入戲到無法抽離角色。他最記得有一次，宋柏緯說：「自己怪怪的，分不清自己是在戲裡面跟戲外面」，於是邀巫建和開車去便利商店「吃泡麵

」。宋柏緯邊吃邊緩緩的問巫建和：「這種怪怪的感覺正常嗎？」巫建和回應：「應該算正常。」

當下，巫建和覺得自己還沒有能力可以跟宋柏緯說什麼，或是給他很厲害的觀點或建議，唯一能做的就是「陪伴」。於是，兩人沒多話就靜靜的吃泡麵，吃完就回落腳的民宿。

巫建和還分享，對宋柏緯的狀態一直在改變很驚豔，這可能連宋柏緯自己不知道。該劇導演鄭有傑更稱讚宋柏緯，在短短拍攝的47天中，完全超出他的預期，更是鄭有傑出道17年來也無法達不了的境界。聽到導演的誇讚，宋柏緯謙虛說：「我用了目前所能盡的全力，去活好那段時間的何士戎！」

另外，巫建和也吐露，7年前拍《爆炸1》也沒有想過要怎麼走進去、走出來角色，只覺得「拍完了就是拍完了，會盡量去做自己本身喜歡的事情，盡量回到自己本來的狀態。」真正有能力回過頭去看《爆炸1》那些拍過的細節、深刻的地方，已經是過了幾年後某個做事的片刻，突然間想起才有那個能力跟力氣去回看。

《他們在畢業的前一天爆炸2》全劇六集，需要「補課」的觀眾，可以上「公視+7」、Line TV補課。週六全劇一播畢，KKTV也加入播出行列。

(中時)