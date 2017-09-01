佼佼、宥勝不對盤 去年金鐘獎早有端倪
黃子佼被爆與男星宥勝有心結，且原因與女友孟耿如有關，不過雙方怎樣就是不肯透露實情，今日宥勝出席公開活動，只要媒體一提到黃子佼，皆已「不回應」帶過。但其實佼佼與宥勝恩怨，從去年金鐘獎上的「零互動」就可窺之一二。
黃子佼主持《全球中文音樂榜上榜》去年獲頒節目創新獎，當時頒獎人為宥勝與鬼鬼，只見宥勝瞄到信封上的得獎者，臉上立刻浮起尷尬表情，而當時也有出席金鐘獎的黃子佼也沒上台領獎，反而是由製作單位發表感言。
(中時電子報)
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