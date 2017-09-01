馬化騰率騰訊高層訪蘋果CEO庫克

蘋果將於9月12日，在美國新總部舉行新品發佈會。澎湃新聞報導，蘋果iPhone8發佈前夕，一張馬化騰率領騰訊高層拜會蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）的照片，在網路流傳。

一張合影在9月1日於網路圈流出，照片顯示，美國蘋果公司首席執行官庫克，與騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰和騰訊集團總裁劉熾平，三人手拿具有中國特色的剪紙，而剪紙是QQ企鵝的卡通形象。

騰訊最高管理層幾乎全部到場，包括微信、互動娛樂事業群、移動互聯網事業群總裁、網路媒體事業群、社交網路事業群、騰訊音樂娛樂集團董事等人都在場。

對於拜會的具體時間地點，以及談話內容，騰訊方面不予置評。

(旺報)