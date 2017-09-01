參與中國北方旅遊交易會 台旅會推廣台好山好水

台旅會北京辦事處1日參加「中國北方旅遊交易會」，推廣台灣好山好水。(台旅會提供)

「2017中國北方旅遊交易會」9月1日至4日在天津市梅江會展中心舉辦，台旅會北京辦事處為深耕此一重要客源地區，特結合中華兩岸旅行協會所組織的臺灣業界推廣團，再次參加此一年度盛會。

本屆展會計有來自臺灣高雄市、觀光農場、旅遊業、免稅商店及農特產品等單位參展。除了現場行銷臺灣優質觀光環境及產品外，更於9月1日舉辦「臺灣旅遊推介會暨臺灣之夜晚宴」，邀請來自北方十省市區旅遊主管單位及組團社業者參加，雙方共同洽商合作送客及推廣臺灣優質行程旅遊產品。

台旅會北京辦事處江志端副主任表示，特別要藉由此次展會雙方業者齊聚一堂難得時機，向十省市區業者推介來台自由行；更希望雙方業者共同洽談合作行銷臺灣優質行程，提升旅遊品質及增加自由行旅客人次，歡迎更多旅客來體驗好山、好水、好臺灣。

此次展場佈置也特別展現出澎湖離島美麗風光，希望位元處北方內陸地區的遊客利用淡季造訪澎湖最美海灣，體驗「秋冬遊澎湖」的美麗海洋風情；及歡迎組團社組織遊客參加11月間台旅會首辦之「菊島澎湖 跨海跳島馬拉松活動」。

中華兩岸旅行協會黃瑞榮理事長、品保協會許晉睿理事長、高雄市觀光協會黃金祥理事長等臺灣旅遊業界代表出席推介會。參展單位有來自高雄市政府觀光局，深度行銷南臺灣之美；也有來自臺灣清境、武陵及福壽山三大高山農場，大力行銷農場休閒之旅。雙方業者交流熱絡，也承諾支持優質、深度的旅遊產品，並持續加強雙方業務合作。

「中國北方(十省市區）旅遊交易會」，為大陸北方旅遊市場年度盛會，亦為台旅會宣傳推廣重要平臺，自1996年起，輪由北京市、天津市、河北省、河南省、山東省、山西省、吉林省、遼寧省、黑龍江省、內蒙古自治區等十省(市區)主辦。

(旺報)