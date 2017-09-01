陽岱鋼連27場上壘 這次不靠保送

陽岱鋼敲2安，保持連27場上壘。(圖：擷取自巨人球團粉絲專頁)

陽岱鋼今(1日)對橫濱之戰，將連續上壘場次推升至27場，他這次不是靠保送，而是紮實擊出2支安打上壘。巨人此役第2、6、8局各攻下1分，終場以3比0贏得完封勝與對戰6連勝。

陽岱鋼前7戰只有3場擊出安打，因另4場獲保送，才得以保持連續場次上壘紀錄。

他今前兩次打擊都擊出內野滾地球被刺殺，但第5、7局隨後兩打席都敲出安打，其中5上擊出中外野一壘安打，7上擊出左外野二壘安打，此役敲出2支安打將連續上壘場次推升至27場。

陽岱鋼8上最後1次打擊打出內野滾地，此役5打數2支安打，是繼8月22日對中日龍5支3之後，近8戰首度單場敲2支安打，平均打擊率回升至2成98。

巨人隊3位投手菅野智之、西村健太朗與洋投卡米內諾，聯手投出完封勝，王牌先發投手菅野智之主投7局，被擊出6支安打無失分，拿下本季第14勝，平均自責率分降至1.78，穩居央聯勝投與自責分率排行榜「雙冠王」。

此役進行至9上1出局下雨中斷，最終裁定比賽，巨人靠前8局攻下3分獲勝。

(中時電子報)