世大運吉祥物「熊讚」真面目曝光 竟是長髮正妹！

熊讚在世大運落幕後，到就業服務站登記找工作。（台北市觀傳局提供）

8月12日北市府舉辦妝遊嘉年華踩街活動，台北市長柯文哲坐鎮主舞台，不時與熊讚打鬧。（本報系資料照片）

2017台北世大運的吉祥物「熊讚」真面目曝光！「熊讚」人氣超夯，因此操控它的人究竟是誰，也頗令不少民眾好奇，沒想到其中一名操控師，竟然是正妹！

該名操控師鄭可渼，長相甜美，有一頭飄逸長髮，不少人看到她後紛紛驚呼：「天啊！我戀愛了」鄭可渼在接受《年代新聞》訪問時說，這段期間她大暴瘦。因在熊讚布偶裡像極了待在「蒸氣房」。

北市府有3隻熊讚布偶分身各處跑活動，10名操偶師輪流扮熊讚。據《蘋果》報導，北市觀傳局透露，熊讚背後有個經紀團隊，觀光傳播局視聽資訊室主任唐亞聖經紀人，負責安排所有活動，還有保母、操偶師等成員20名，由操偶師輪流扮演熊讚。

世大運結束後，失業的「熊讚」也在臉書爆料未來可能的工作，熊讚說：「謝謝大家連日來幫熊讚找工作，今天去就業服務處登記很順利，聽說可能會媒合動物園的職缺，真幸運。不過今天填表時忘記寫上音樂專長了，現在補還來的及嗎？我想把去年活動的暖場打鼓照、附上履歷寄出去，不知道該寄去哪。」

(中時電子報)