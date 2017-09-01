印度改革拖累經濟 Q2 GDP成長率創3年最低

印度政府周四公布第2季（4到6月）國內生產毛額（GDP）成長5.7％，不僅小於去年同期的7.1％，更創下3年來最低成長率，主因是總理莫迪（Narendra Modi）推動的貨幣及稅法改革造成商業活動一面混亂，拖累經濟成長。

(工商)