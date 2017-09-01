三峽分局辦普渡，主祭的道士竟然是「學長」

今天三峽分局辦普渡，請來了曾在金山分局老梅派出所服務的學長吳文正擔任主祭的道士。（陳俊雄翻攝）

從警職退休後專任道士，讓道行深厚的吳文正更顯仙風道骨模樣。（陳俊雄翻攝）

今天三峽警分局在分局長張錦成率各組室主管及同仁舉行中元普渡，祈求保佑治安良好、交通順暢、市民朋友順利平安，但現場做法的道士卻被喚為「學長」，原來這位法師是去年才從金山分局退休、道行深厚的退休員警吳文正。

吳文正先前在金山警分局老梅派出所服務，由於家傳四代全是「道士」，全是「義務性質」替民眾服務，因此吳文正報考警察，經由警職來維持他這份「師公」行業，並在從警過程中，藉由道教知識去幫助民眾、替民眾服務。

從小對法事耳濡目染的吳文正，不到30歲就取得道士執照，去年退休後就專職在屏東一心宮擔任道士，道行已達大字輩大斌，也是道教學會理事長。

三峽分局長張錦成表示，他在任職金山分局時曾與吳文正共事，當地的居民都知道老梅派出所內有位「師公」，甚至有些民眾會到派出所內詢問他許多命理、風水的問題，讓他成為派出所內的「另類人氣王」。也很高興能請來吳文正師公幫忙進行中元祭拜，也祈求能夠保佑三鶯治安良好、交通順暢、民眾平安順心。

(中時)