《辣媽好孕到》讓媽媽觀眾喜悲交加 代言人丁寧產子有好彩頭

《辣媽好孕到》融合親情、愛情、職場種種女性人生的課題，孕婦媽媽們大讚貼切。（亮點國際影業提供）

丁寧今早「卸貨」，喜迎第三胎maui。（齊石傳播提供）

茱麗葉‧畢諾許、卡蜜兒‧克汀主演的法國愛情喜劇《辣媽好孕到》，正在台灣熱映，劇情充滿歡樂及幽默，佳評如潮，認為是融合親情、愛情、歡笑和淚水的好電影。代言該片的台灣女星丁寧也帶來好彩頭，今天（9月1日）早上順利「卸貨」，兒子maui報到，讓女兒Audrey與兒子Ashe相當開心。

卡蜜兒在片中飾演的女兒，要面對廢柴媽媽、無業老公、惡婆婆、無良上司不斷丟出的難題，被網友封為「最慘孕婦」；但她的遭遇引發不少媽媽觀眾的共鳴，認為真的道出為人母、為人女的各種心酸，因而在影院哽咽落淚。

該片以詼諧逗趣的節奏，引導觀眾深入孕期婦女的生活，為人妻、為人母、為員工的掙扎，影廳裡不時爆出笑聲。但最令媽媽觀眾們印象深刻的，還是女主角卡蜜兒與自己的母親、老公、公司同事間的人際關係，有人指出，該片節奏快又搞笑，但這些情節若真實發生在自己身上，可就沒這麼好笑了：「還有什麼好說的，當然是崩潰了！」

(旺報)