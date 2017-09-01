聽到黃子佼關鍵字 宥勝只丟3個字
宥勝1日出席富維克(Volvic)天然礦泉水活動，被問到他老婆小嫻今在私人臉書發文，宥勝說：「比大家晚看到，知道她在挺我啊，就是溫暖。」也澄清老婆沒有產後憂鬱症。
宥勝日前發文，剛開始寫到黃子佼，但1小時後馬上將跟黃子佼有關的文字刪除，宥勝被問到此事，也是絕口不提的態度，聽到關鍵字都是「不回應」。
周刊報導宥勝在他老婆小嫺懷孕4個月時狂追孟耿如，他馬上起警戒心：「我不回應了，否則就當了幫兇。」認為雖然有認知到自己是公眾人物，但這一次寫的不是事實，不解為什麼要這樣，認為這是社會議題和教育層面的事，「如果大家要追究下去，覺得這樣才有流量，那我的小孩將來要面對什麼樣的環境」？他說週刊的報導讓他不得不「悲憤」。
(中時)
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