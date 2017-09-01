法國外交部：北韓數月後將擁有核彈道導彈

俄羅斯衛星網1日報導，法國外長勒德里昂表示，北韓目前沒有可搭載核彈頭的彈道飛彈，但是幾個月後將擁有這種飛彈。

勒德里昂在RTL電台被問到北韓現在是否擁有遠程彈道飛彈的問題時表示，目前北韓還沒有這種飛彈，但是他們正在努力，他們一再挑釁，就是昭告世界：「注意，馬上就會擁有！」，而且屆時北韓將有可能把核彈發射到美國，或者歐洲，至少可以發射到日本和中國。

勒德里昂強調，必須盡快解決北韓問題以及讓北韓返回談判桌。

(中時)