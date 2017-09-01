蘋果領軍 科技股上演8月瘋

倫敦金融時報報導，在蘋果迭創歷史新高的帶動下，美國科技股8月上演震盪下跌拉尾盤的好戲，標普5百指數科技股月線以大漲3.2％做收，表現高居11大類股之冠，科技股雲集的那斯達克指數也於8月最後一天改寫歷史新高。

蘋果股價周四收盤上漲0.7％，攻上164美元的歷史新高。蘋果已為9月12日的產品發表會寄出邀請函，iPhohe 8重量級新品暖身行情顯然已經啟動，蘋果光是8月份單月就狂飆超過10％。

(工商)