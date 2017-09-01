18年來首度 巴黎鐵塔熄燈45天

巴黎艾菲爾鐵塔的塔頂燈照明到10月10日後，將熄燈維修。

法國最具指標性的景點巴黎艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）要暫時熄燈了！繼英國知名地標大笨鐘（Big Ben）8月進入靜音維修期4年，艾菲爾鐵塔經營開發公司SETE（Société dExploitation de la tour Eiffel）本週也宣布，艾菲爾鐵塔2束360度環繞的光束，將照明到10月10日，隨後將暫停營運約一個半月，展開18年來首度的塔頂燈器大維修，主要針對探照燈的旋轉器和自動化管理系統進行更新。

艾菲爾鐵塔是目前世界上最多人付費參觀的古蹟建築，也是法國最具代表的文化象徵，可說來到巴黎必朝聖之地。當年為了紀念法國大革命100週年和1889年在巴黎舉辦的「世界博覽會」而打造，並以其建築設計師艾菲爾（Gustave Eiffel）為名。

從1999年12月31日歡慶千禧的跨年夜開始，艾菲爾鐵塔頂上就啟用了4個由電腦系統控制、結合多個6000瓦燈器組成的探照燈，形成2束射程遠達80公里的光束，還能360度旋轉，是巴黎夜景深受遊客喜愛的特色之一。

(中時)