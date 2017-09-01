台南表彰世大運選手 將頒發328萬獎金

世大運首次在台灣舉辦，台灣隊繳出史上最佳成績，其中，台南市籍選手在總獎牌數共榮獲8金2銀7銅佳績，成績傲人 台南市長賴清德為鼓勵參賽選手優異表現，迅速敲定對這次參賽獲得前3名選手比照台南市全國運獎勵金發放標準，總獎金高達新台幣328萬元，第1名獎金25萬元、第3名獎金12萬元，第3名獎金6萬元，並採累積制，獲5金1銅的楊合貞選手個人可獲131萬元獎金，估計12名選手受惠。

台南市體育處表示，台南市籍選手在比賽之初就展現驚人氣勢，連連摘金，鼓舞國人，也帶動後續競賽選手士氣，難能可貴。為特別鼓勵這次精采表現的選手，賴清德市長指示以專案方式頒發獎金，比照本市全國運獎金前3名的頒發標準。

教育局指出， 市府積極推動各項體育發展，於103年推出「優勢運動計畫」，妥善照顧選手訓練需求，目前也積極研議優秀選手未來生涯規畫的照護方案，更大手筆頒發獎勵金給此次在世大運中表現優異的選手，希望透過積極獎勵選手傑出表現的方式，提升基層運動選手的士氣，也期望未來台南市的體育表現能更上一層樓。

(中時)