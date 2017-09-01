摩天輪兩樣情 大陸好熱香港收攤

白浪河大橋摩天輪是世界上最大的無軸式摩天輪，從遠方看就像一枚做工精細的戒指。（圖片取自於 搜狐網）

湖南益陽的天空之吻摩天輪，可以讓遊客在上面過夜，是非常創新的嘗試。（圖片取自於 七維網）

跟其他國家的摩天輪相比，香港摩天輪相當迷你。（圖片取自於 維基百科）

自從1893年全世界第一座摩天輪在芝加哥成形之後，這種可搭載著人到高處飽覽城市風光的鋼鐵巨輪，在世界各地方興未艾。一座偉大城市的象徵，開始取決於是否擁有一個像樣的摩天輪，而華麗璀璨的摩天輪，也成為城市向國際介紹自己的名片。

全世界最成功的摩天輪非「倫敦眼」莫屬。1999年開幕時是當時全世界最高的摩天輪，亦為世界上首座觀景摩天輪。倫敦眼建造以來，贏得超過85項獎項，現在仍是英國最受歡迎的付費觀光景點，每年超過375萬人口乘坐，龐大的觀光收益也引起其他各國仿效紛紛蓋起摩天輪。

其中最熱衷於摩天輪興建的國家是中國大陸。在山東省濰坊市白浪河流入渤海灣的入海口旁，以「龍」為設計靈感的白浪河大橋摩天輪，是現今世界上最大的無軸式摩天輪。輪盤直徑達125公尺，總高度145公尺，比享譽世界的倫敦眼還高出10公尺。

這個摩天輪也創下3個世界之最：世界上最大的無軸式摩天輪、世界上首例編織網格形式摩天輪、世界上首次無軸式輪橋合一摩天輪。坐在摩天輪上，近觀可俯視波濤翻滾的白浪河，遠眺可看見煙波浩淼的渤海灣。因此，白浪河大橋摩天輪又被當地民眾稱為「未來之眼」、「渤海之眼」。

而位於湖南省益陽的「天空之吻」摩天輪，則是在每天晚上10點至隔日早晨8時，遊客能在摩天輪上度過浪漫溫馨的一晚，俯覽流光溢彩的絕美夜景。天空之吻的每個座艙內還安裝了WIFI和電視，遊客可以在摩天輪進行玩遊戲、看電視等娛樂活動，搭乘摩天輪有了新的體驗。

可是不是每個地方的摩天輪都這麼成功。2014年開始營運的香港中環海濱「香港摩天輪」，從8月30日起無預告的情況下提早停業，且尚未有交代原因及重新開放的日期。

香港摩天輪高約60公尺，僅是台灣麗寶摩天輪的一半。且位於港濱，無法像其他位於制高點的摩天輪可飽覽都市美景。但真正壓垮香港摩天輪的主因，其實是高昂的票價，成人乘坐一次費用是100元港幣，將近新台幣400元。在CP值不高的情況下，遊客當然不買單，於是收入日漸下滑，最終導致歇業。

(中時)