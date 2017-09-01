3個月開20家！台中火鍋業者搶攻燒肉市場
台中人出了名的愛吃燒肉，光是這3個月市區燒肉店一口氣開了20多家，連三大品牌火鍋店也插旗搶攻市場。
輕井澤火鍋開了茶六燒肉，鼎王麻辣鍋開了鹽選燒肉，一葉知秋火鍋則是開了藏玥燒肉。燒肉店如雨後春筍一家一家開，除了消費需求，主要是進入市場的門檻低，和一般餐廳比起來，火鍋或燒肉店服務人數較少，而且不用主廚掌廚，相對利潤就高。
雖然進入市場條件差不多，但為了吸引消費者，業者展現不同風格，在肉品來源上，三家業者分別進口美國和澳洲的牛肉。醃料上，茶六以味增醃製，鹽選強調不醃製，純粹用鹽調味，藏玥的醃料則是日式偏甜。而上菜方式，茶六和鹽選因為餐廳坪數大，採用套餐式供應，藏玥以吧檯式專人服務，更顯尊貴。
台中燒肉店百家爭鳴，業者各出奇招，抓住顧客的胃，要在這場大戰中站穩一席之地。
(中天)
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