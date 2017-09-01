福建大巴墜崖 2死15傷

福建省莆田市仙遊縣一輛載有2名大人和15名小學生的鄉村客運車，1日在行經仙遊縣蓋尾鎮杉尾大橋發生墜落事故，其中2名大人已確認死亡，15名小學生正在送往莆田市醫院救治。

網易網站1日晚間引用《南方都市報》報導，莆田市急救中心說，接獲報案後，已派十幾輛救護車到現場參與搶救，傷患正陸續送往醫院。醫院已接收一部分傷者，目前已核實了部分傷者的姓名。

(旺報)