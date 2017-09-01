新北新店溪夜航 秋季航班開賣
今年夏季夜航活動承蒙民眾熱烈支持，1800個名額銷售一空，為感謝支持並提供更多參與機會，告別夏日唧唧蟬聲並迎向秋季的開端，秋季夜航活動將於9月3日早上10時開放預購，活動期間自9月13日起至10月31日止，維持原優惠價100元。
民眾可從捷運江子翠站搭乘藍31至華江碼頭搭船，自華江碼頭出發行經江子翠匯流處，可遠眺新北大橋光雕夜景，再折返開往新店溪，沿途可欣賞新店溪河岸美景及華中橋、華江橋、萬板橋、華翠橋、光復橋的光雕夜景，週末更可聆聽街頭藝人駐唱。
50分鐘夜航航程，讓你在一天繁忙工作之餘，體驗放空的氛圍，在船上享受晚風輕拂的遊河旅程。名額有限，有興趣的民眾請於9月3日早上10:00起至KKTIX售票網平台或KKTIX手機APP購票，詳細資訊可至水上巴士網站查詢。
交通局表示，今年業者推出加碼送「華江碼頭-忠孝碼頭-大稻埕碼頭」水上巴士來回船票各1張，邀請民眾在假日白天來河濱漫步並搭船瀏覽淡水河上游景緻。
(中時)
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