破除組閣謠言 賴清德飯店餐改「呷便當」

賴清德晚間在市府召開便當會議，破除飯店宴請一級主管的「畢業」聯想。（曹婷婷翻攝）

台南市長賴清德任期明年屆滿，下一步動見觀瞻，各界臆測不斷，市府原定今晚在大億麗緻酒店舉行圓桌會議，並慰勉市府團隊，卻在繼北上組閣傳聞之後，又遭解讀這場飯局是「畢業餐會」，為了避免無謂困擾，今晚改在市府「呷便當」，破除離開台南的流言。

台南市政府統計，縣市合併之初，總債務高達1007億元，這幾年已償還157億元債務，明年度預算不必舉債，賴清德認為這項佳績是市府團隊辛勞，為感謝一級主管的努力，決定在大億麗緻設宴，同時討論下個新年度預算案。

市府指出，明年度包括地方稅收增加14億元，經濟發展局的產業發展基金盈餘繳庫40億元、地政局平均地權基金11億元、殯葬基金5億元等，中央統籌分配稅也相對增加。

(中時)