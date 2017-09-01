陳鏞基頂二壘猛打賞 統一5比2擊敗中信

陳鏞基今面對中信，單場4打數3安打，繳出猛打賞表現。(中央社資料照)

統一獅今與中信兄弟交手，回到久違的台南主場，靠著洋投麥克爾主投7局僅失2分，打線也都適時發揮，陳鏞基與唐肇廷雙雙繳出單場3安的猛打賞表現，終場以5比2勝出，取得2連勝。

獅隊此役在第2局打開攻勢，先靠著安打加上保送攻佔得點圈，雖然隨後因球場燈柱熄燈導致比賽暫停，但恢復後高志鋼適時擊出安打，率獅隊先馳得點。

第4局雖然中信靠著許基宏的2分炮一棒逆轉，但下半局獅隊馬上反攻，先是蘇智傑擊出二壘安打，陳鏞基也敲安，再度要回領先，第6局蘇智傑與陳鏞基再度連線，靠著兩支安打再添1分，第7局也利用唐肇廷的高飛犧牲打，攻下保險分奠定勝基。

陳鏞基本季大多鎮守三壘，不過近3場移往二壘守備，並不影響打擊手感，此役單場4打數3安打，繳出猛打賞表現，拿下單場MVP。

獅隊洋投麥克爾，8月開始出賽，不過3場先發都是對上桃猿拿下1勝1負，首度面對中信，投起來得心應手，主投7局僅被擊出4支安打，飆出9次三振，僅在第4局挨轟失掉2分，拿下本季第二勝。

另外剛結束世大運的新秀陳重羽、陳重廷兩兄弟，來到獅隊後，今都在一軍出賽，陳重廷扛下開路先鋒並守三壘，順利擊出首安，但4打數僅1安打，陳重羽則在第7局上場守備，第8局有1次打擊吞下三振，兩兄弟在一軍初上場，共被三振4次。

(中時電子報)