河濱敬軍愛師月 單車租借享優惠
隨著暑假進入尾聲，時節已邁入秋高氣爽的9月，配合新北市政府的舉辦的敬軍愛師月的系列活動，新北市政府高灘地工程管理處與財團法人自行車新文化基金會特別推出「河濱敬軍愛師月，單車租借享優惠」活動，邀請各位軍、教界朋友，到新北河濱公園裡享遊美好時光。
為配合新北市政府辦理敬軍愛師月系列活動，財團法人自行車新文化基金會特別邀請全國現役軍人及公私立學校教師，於106年9月份內平日營業時間，持軍人證或教師證至本市河濱自行車租借站，租車即享有8折優惠，誠摯邀請全國軍人與教師一同賞遊新北河濱公園；活動詳情請洽02-8978-5057。
新北市境內各流域都有不同的自行車主題路線，不論是到美麗詩意的八里左岸、遊客如織的淡水金色水岸、浪漫的碧潭橋、朝氣滿滿的陽光運動公園、充滿幸福感的水漾公園，還是濕地生態豐富的大漢溪沿岸，騎乘單車賞遊河濱公園，無疑是秋遊的最佳選擇。
而自行車新文化基金會持續於每月的第二個星期六（9/9、10/7、11/11、12/9）上午9時至12時，都會在永和自行車租借站舉辦的「單車免費健檢」活動，只要騎乘自行車到現場，現場由專業技師為您的愛車進行煞車、轉向、傳動、變速輪組等系統進行檢查及保養，讓單車騎乘更安全舒適！
(中時)
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