西班牙街道被它洗紅！160公噸番茄大戰開打

西班牙的布尼奧爾（Bunol）小鎮，在當地時間30日舉辦第72屆「番茄大戰」節慶活動，它被稱為「全球最大的食品大戰」，在1小時的混戰中，共有160公噸的番茄，讓今年參加的2萬2000人盡情扔砸，其中有2/3的參與者都是外國遊客，以英國、日本和美國為多。

每年一到8月的最後一個禮拜三，西班牙的布尼奧爾小鎮就會上演一場刺激的紅色風暴－「番茄大戰」。當早上11點的爆竹聲一響就是開戰時刻，街道上的人瘋狂互砸番茄，有的狂歡者穿了泳衣、戴著護目鏡，做足被砸準備，在這僅僅1個小時的混戰裡，街道被洗成一片大紅色，有些人丟累了就直接躺在番茄泥裡。不過，這看似放肆的活動，其實還是有個必守的小規則，那就是為防參加者受傷，所有人都要先把番茄捏爛才能丟。

另外，西班牙加泰羅尼亞地區不久前才發生恐怖攻擊，政府出動740名包括警員、消防隊員和救護車人員到此活動執勤，比去年增加約5%，也藉由照常舉辦活動，表達不向恐攻低頭之意。

(中時)