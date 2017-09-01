小一女童拾金不昧 急送警局好誠實
新北市中和區一名就讀興南國小小學一年的劉姓女童，日前與全家人到興南夜市出遊時，突然發現有手機與包包掉在路旁，女童想起總是被學校教導撿到東西一定要送去警察局，便主動要求家長寧願不逛夜市也要帶她將拾得物到鄰近的派出所報案。
女童向警方表示，因為擔心失主弄丟手機一定會非常著急，所以想趕快找警察幫忙，所幸在警方協助下，迅速聯絡到失主李姓男子，李姓男子得知是因該名國小女童的幫忙才順利尋回手機後十分感動，也對警方尋人效率之快深表讚賞。
(中時)
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