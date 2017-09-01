電郵門調查未結束　FBI前局長已決定宣布希拉蕊無罪

美國2名聯邦共和黨籍參議員8月31日透露，聯邦調查局（FBI）前局長科米在前國務卿希拉蕊的「電郵門」調查案結案前數個月，就已經撰寫好宣布她無罪的聲明草稿，等於未審先判。

參議院司法委員會主席、共和黨參議員格拉斯利（Chuck Grassley）與同黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）發表聯合聲明指出，根據司法委員會取得的證據，以及由司法部特別調查小組提供的科米幕僚訪談紀錄，科米在FBI尚未會見電郵門的17位關鍵證人前，就已經寫好結案報告。

2位參議員說：「先下結論才搜集證據，這絕不是調查該有的方式。FBI應該抱持更高的標準，尤其是在面對這種事關龐大公眾利益、極具爭議的問題。」

(中時)