租車租到「漏油」車？匝道失速撞傷3人

影音取自中天新聞

台北市日前發生一起恐怖車禍，一輛轎車從高架道路下坡時突然大迴轉，撞倒了3台機車，現場相當混亂。

煞車失靈轎車撞傷3人 (圖／中天新聞)

根據駕駛說法，駕駛下了坡道後，發現煞車突然失靈，為了避免撞進前方車陣，所以才會緊急將方向盤轉到底，避免造成傷亡，然而還是撞到了3輛機車，其中一名80歲的老翁頭部受到重創，緊急送醫急救。

警察勘驗後，發現轎車的煞車油根本全都漏光，才會造成煞車失靈，不過駕駛表示這輛車是租來的，也不明白為何會發生這種問題。

打開引擎蓋就能輕易看到剎車油剩多少，達人強調正常使用之下，剎車油很難會一次漏光，而且照理講儀表板也會有警示燈，會發生意外很有可能是車輛本身有問題，通常租車公司都會出具定期保養證明，但法界人士認為業者恐怕難以站得住腳。

(中天)