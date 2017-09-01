川普即將撤銷夢想者法案

根據科技新聞網站Recode引述消息人士指出，美國總統川普周五可能宣布撤銷歐巴馬時代頒布的「夢想者計畫」，這將使許多年輕移民難以繼續在美工作，對於聘用大量外籍人才的科技業衝擊甚大，一旦此令取消，勢必引起矽谷強烈反彈。

此外，逾350位企業、團體和學術機構領導人連署寫信給川普，呼籲川普保留此計畫，以維持美國競爭力。

美國前任總統歐巴馬2012年頒佈的「童年抵達者暫緩遣返計畫」（Deferred Action for Childhood Arrivals、DACA），在孩童時非法進入美國的年輕移民，可留在美國就業，免於被驅離的命運，此案也被稱為夢想者計畫，當時受惠的「夢想者」高達80萬人。

取消歐巴馬的DACA計畫是川普的競選政見之一。儘管他上任後態度一度軟化，但最新跡象顯示，川普周五將宣布讓夢想者只能留在美國直到工作簽證到期。根據現行規訂，工作簽證必須每兩年更新一次。

(工商)