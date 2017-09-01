流利英語學苑無預警歇業 消保官介入處理

「流利英語學苑」傳出無預警歇業，新北市政府法制局消費者保護官會同教育局人員至新北市板橋區流利英語學苑進行訪查，發現補習班大門深鎖，處於停業狀態。

消保官及新北市政府教育局承辦人已連絡上業者，請其檢附相關資料說明營運狀況、學員上課資料及處理方案，消保官並提醒權益受損之學員得依法提出消費申訴，或向銀行申請列為爭議款項，以減少損失。

消保官表示，今天上午會同教育局人員訪查流利英語學苑板橋分校時，發現大門深鎖無人上班，消保官輾轉連絡上黃姓負責人，其表示因線上英語教學加入競爭，走高單價路線的流利英語學苑暑期招生遠不如預期，導致現有資金已不足以維持營運，新北分校及臺北分校被迫暫停課程至9月15日，目前正與同業洽談合作或合併等相關事宜，最新消息將在FB上公告，學員亦可與忠正法律事務所王先生透過Email：justlegaloffice@gmail.com連絡。

另針對消費者關心之退費問題，黃姓負責人表示新北分校約有70名學員，臺北分校約有40名學員，大部分僅剩少數課程未上完，且均為一次繳清而無分期付款或小額信貸。消保官建議業者提出相關資料並核算應退還學員之未上課費用，並提出解決方案徵詢學員意見，教育局則請業者於明日提出相關資料，並將視業者提出之資料作出行政處分。以信用卡付費之學員得於停止服務120日內檢附相關證明文件向發卡銀行主張列為爭議款項，如經審核通過，發卡機構將按未獲得商品或服務之比例退還款項，可減少消費者損失。

消保官表示，目前新北市已收到12件流利英語學員之投訴，將持續與教育局密切關注本件消費爭議之處理情形，期能維護消費者上課權益或減少消費者之損失，請受害學員密切注意新北市政府法制局彙整之相關訊息。

(中時)