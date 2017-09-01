新北最後三場都更實務工作坊 把握機會報名

106年度都更實務工作坊報名人數場場額滿，今年度最後三場「自力更新」、「都市更新事業計畫」及「權利變換與估價」專題班將於9月1日開放報名，名額有限，想要了解新北市都市更新最新政策法令與實務案例內容的市民朋友，敬請把握機會趕快報名。

都市更新處張溫德處長表示，新北市屋齡30年以上房屋佔全市約4成，民眾普遍有想要都更的念頭，但談到都市更新，大眾的第一印象通常都是「複雜」或「難懂」，所以在推動都市更新上往往需要很多時間摸索，因此推廣都更知識的教育訓練是相當重要的一環。

新北市政府自100年度以來舉辦都市更新實務工作坊，經由專題講座方式，深入淺出分享都市更新最新法令及解說熱門議題，參與民眾已突破8,700人次，而今年度已開辦的場次，報名熱度不減，顯示民眾對都市更新知識的需求度仍然相當高。過去參與學員中除新北市民外，曾有外縣市相關業務承辦報名參與觀摩，也有里長在上完工作坊課程後，針對符合整建維護的社區，主動向里民推廣解說並協助申請市府整建維護諮詢服務，達到擴大及推廣都市更新的成效。

更新發展科洪宜萍科長補充，今年度最後三場的場次分別為9月19日「自力更新專題班」、9月26日「都市更新事業計畫專題班」及9月27日「權利變換與估價專題班」。課程資訊已經公布於新北市政府都市更新處網頁/都市更新實務工作坊宣導專區，報名時間皆為9月1日上午9時起至9月12日下午5時止，全程免費，採網路報名方式辦理。由於參與民眾眾多，且每場次名額有限，為免向隅請民眾盡早報名參加，洽詢電話（02）2950-6206。

(中時)