新北勞動雲3項線上預約服務9／1日啟動
再也不用擠破頭排隊等候熱門的義務律師免費諮詢服務！「新北勞動雲」今天（1日）正式啟動3項線上預約服務，不管你想要打電話溝通、面對面交談、或是用Skype網路視訊互動，只要隨時隨地拿起手機，透過關鍵字蒐尋連上「新北勞動雲」網站，使用「線上預約」功能，就可以搶先挑選自己最方便的時段，享受個人獨享的專業律師諮詢服務。
此外，勞工局的「勞動法令教育宣導課程」和「身心障礙創業服務」現在起也開放預約。不管你是公司老闆或人資主管，想請勞工局安排專業素養及實務經驗的律師、教授及調解委員到公司現場授課，讓你充分瞭解最新的勞動法令；或者是身心障礙朋友，想要瞭解如何創業，順便申請自立更生創業補助和貸款利息補貼，現在起，都可以使用「新北勞動雲」的「線上預約」功能，事先安排時間，由勞工局指派專人服務。
勞工局去年推出的「新北勞動雲」佳評如潮，除了將所有新北勞政資訊整合為一站式服務，並陸續開放「違法雇主查詢」和「外勞仲介資訊查詢」等關鍵字搜尋引擎，加上無縫整合「勞動檢查立即GO」、「勞資調解便利通」、「職訓補給站」、「資遣通報」、「勞資會議備查」、「84-1核備」和「活動報名」等雲端申辦服務，用網路取代馬路，歡迎大家多多使用新北勞政資訊大平台。
(中時)
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