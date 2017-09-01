候鳥季節來了！　墾丁猛禽過境調查開跑

每年9至10間，會有10多萬隻的赤腹鷹因要南下避冬，而停留在恆春半島暫時棲息。（墾管處提供）

每年9至10間，會有10多萬隻的赤腹鷹因要南下避冬，而停留在恆春半島暫時棲息。（墾管處提供）

每年9至10間，會有10多萬隻的赤腹鷹因要南下避冬，而停留在恆春半島暫時棲息。（墾管處提供）

候鳥季節來了！每年9至10月間，西伯利亞一帶鳥群紛紛南下避冬，恆春半島的「漏斗地形」成了候鳥群的暫時休息地，期間除造福鳥人有賞鳥好時節外，也讓台灣猛禽研究會能20逾年不間斷進行墾丁猛禽過境調查，且今年還首度推出解說員，更加落實生態教育。

今天清晨5時30分許，台灣猛禽研究會調查員在墾丁社頂公園架設好設備，展開今年的猛禽過境調查，不料陰雨綿綿直至結束時間中午12時，所以調查首日宣告「觀無鳥群」，不過這並不打擊士氣，反而傳出另項好消息。

台灣猛禽研究會指出，20逾年的調查期間中，調查員常常遇到熱心、有求知慾的遊客詢問相關問題，調查員們也都很熱情回應告知，盼在研究的同時也能落實教育意義，然而，有時在紀錄候鳥數量時，實在不便分心，因此經多年考量後，今年首推解說員在調查員旁服務遊客。

「讓大家重視生態很重要。」研究會成員李文欽說，從事猛禽過境調查多年，發覺台灣對生態的重視程度並沒有想像中的高，因此會想將研究的最終目的提升為教育，讓非研究員也能看重生態，並從中了解並非只學鳥群的類別、習性，而是整個生態鏈的連結。

墾管處表示，赤腹鷹是過境數量最多的鳥類，每年平均數量高達12萬餘隻，而為增進大眾對國家公園內猛禽生態的了解，將於9月9日下午1時至4時許在墾管處舉辦「106年墾丁國家公園過境猛禽調查講座」活動，歡迎民眾踴躍參加。

(中時)