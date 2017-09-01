詹詠然抱病棄賽惹議 卡神說出公道話
台灣女子好手詹詠然奪下世大運女雙金牌後，因為暈眩症的關係，退出混雙準決賽，之後又被網友拍到現身美網備戰，看起來精神不錯，引發爭議。對此，台灣網球公開賽執行長「卡神」楊蕙如剛剛也在節目發表看法，直言詹詠然不管怎樣還是要表達歉意，否則難息眾怒。
卡神今晚在《54新觀點》對於詹詠然棄賽風波發表看法，表示詹詠然不管是真的身體不適，還是怎樣因素，還是要為了影響隊上士氣等原因道歉，「我覺得他們要表達歉意，這是公道話」，否則難以平息眾怒。
詹詠然以身體不適為由，退出世大運混雙決賽，卻又現身美網備戰，讓搭檔謝政鵬很不是滋味，早前更在詹詠然臉書留言「搭檔美網加油，身體不舒服別太勉強」，諷刺意味十足。
(中時電子報)
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