恆春半島汙染少 農糧署盼打造成有機半島
恆春鎮龍水社區在農會的積極輔導下，不僅成功種植高雄145號有機米，還結合濕地保育形象推出「瑯嶠十八番」品牌，打響恆春有機米稱號，農糧署南區分署見狀分析恆春半島因少工業汙染，有望結合滿州一帶的有機黃豆，再開發有機蔬菜等農作，打造成有機半島。
農糧署南區分署長姚志旺說，恆春是觀光大鎮，相較之下少有工業汙染，且無人栽種的農田也多，所以相當適合推廣有機農作，因此盼以「有機及友善耕作環境補貼」政策的推廣，透過補助一半設備費用、9成有機認證費用及找通路、1公頃地1年再補助3萬元等誘因，將恆春半島打造成有機半島。
然而，有機農作並不好推廣。恆春鎮總幹事林順和指出，有機米推廣10逾年，但投入的農民因缺工問題至今不到1成，不過因價穩每公斤有34塊收購價，相較一般米是22至24塊有浮動風險，加上消費者愈趨重視食安，近年發展有漸好趨勢，後續發展值得期待。
「有誘因最重要。」他說，推廣有機農作不能單純輔導農民如何種，而是要替他們想方設法增加附加價值、提高收購價，所以目前才會有有機米酒的推出，而今年部分農地也開始種有機芝麻，後續會協助農民進行商品規畫。
(中時)
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